Кроме банков, "легли" сайты Минобороны и ВСУ – СНБО

Сайты двух украинских банков и министерств атаковали хакеры. Фото: ua.depositphotos.com

В течение последних часов Приватбанк и Ощадбанк находятся под массированной DDS-атакой.

Также атаковали сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и безопасности СНБО.

"Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", - говорится в сообщении.

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В Привате уверяют, что никакой угрозы для денег вкладчиков нет. Кибератака касается исключительно приложения Приват24. Остальные денежные операции выполняются в обычном режиме.

В работе Ощадбанка также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает.

Приватбанк подвергся массированной ДДОС-атаке 15 февраля. Не работают переводы средств в приложении "Приват24". Отображается сообщение "Ошибка операции, пожалуйста, повторите позже". Часть пользователей вообще не может войти в приложение. Сегодня от имени банка рассылали СМС-сообщения с информацией, что банкоматы не будут работать. Ее в компании назвали фейком. Также не работает сайт Ощадбанка. "Неизвестная ошибка. Попробуйте позже", – сообщается на нем.