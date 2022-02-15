Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры

Приватбанк подвергся массированной ДДОС-атаке
Не работают переводы средств в приложении "Приват24". Отображается сообщение "Ошибка операции, пожалуйста, повторите позже".
Часть пользователей вообще не может войти в приложение.
Проблемы с интернет-банкингом длятся уже несколько часов.
На сайте Приватбанка ситуацию не комментировали.
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Сегодня от имени банка рассылали СМС сообщения с информацией, что банкоматы не будут работать. Ее в компании назвали фейком.
Также не работает сайт Ощадбанка. "Неизвестная ошибка. Попробуйте позже", – сообщается на нем.
Приватбанк предупредил украинцев о новой схеме массового фишинга личных данных по поводу выплаты 1 тыс. грн. Ни в коем случае нельзя вводить личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах.
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