Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры

В приложении "Приват24" не работают переводы. Фото: "ТехноФан"

Приватбанк подвергся массированной ДДОС-атаке

Не работают переводы средств в приложении "Приват24". Отображается сообщение "Ошибка операции, пожалуйста, повторите позже".

Часть пользователей вообще не может войти в приложение.

Проблемы с интернет-банкингом длятся уже несколько часов.

На сайте Приватбанка ситуацию не комментировали.

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Сегодня от имени банка рассылали СМС сообщения с информацией, что банкоматы не будут работать. Ее в компании назвали фейком.

Также не работает сайт Ощадбанка. "Неизвестная ошибка. Попробуйте позже", – сообщается на нем.

Приватбанк предупредил украинцев о новой схеме массового фишинга личных данных по поводу выплаты 1 тыс. грн. Ни в коем случае нельзя вводить личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах.