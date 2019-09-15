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понедельник, 16 сентября 2019 00:15

В Украине родила 12-летняя девочка

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В Украине родила 12-летняя девочка
Полиция открыла дело из-за рождения ребенка. Фото: Сегодня

В Ровно 12-летняя девочка из социально-неблагополучной семьи родила ребенка.

"Девочка без постоянного места жительства. В мае ей исполнилось 12 лет. Ее привезла по вызову скорая помощь с нашей свалки. Охранники вызвали скорую. С ней приехала мама. Они – жители Закарпатской области, проживающие в районе свалки", – рассказала главврач областного перинатального центра Виктория Еникеева, сообщает канал "UA:Перший".

У девочки было свидетельство о рождении, а у ее матери – удостоверение, что она жительница Закарпатской области.

"Привезли ее в 2.00 ночи. Родила в 7.10 утра естественным путем, без осложнений. Ребенок доношенный, мальчик весом 3160 г. Ни на русском, ни на украинском она практически не общается. Дежурные врачи мне сказали, что она мало что понимала, что с ней происходило. В ту пору, как я ее видела, мамы рядом с ней не было, мы попросили, чтобы она приехала", – сообщила главврач.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 155 УК по факту половых отношений с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Как сообщалось, министерство социальной политики Украины значительно расширило наполнения бэби-боксов для новорожденных.

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