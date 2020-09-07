В Украине около 1 млн единиц легального оружия на руках - Геращенко

Каждый, кто хочет, может это охотничье оружие иметь и защищать свой дом - Геращенко. Фото: mvs.gov.ua

В Украине около миллиона единиц легального огнестрельного оружия на руках.

Это охотничье и спортивное оружие. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

"У нас в Украине на сегодняшний день около миллиона единиц легального огнестрельного оружия на руках. У нас запрещается только короткоствол, кроме оружия у тех, кто награжден ней или тех, кто носит ее по роду своих обязанностей . и запрещается автоматическое оружие. Все другие виды оружия стрелкового у нас разрешены. и я считаю, что каждый, кто хочет, может это охотничье оружие иметь и защищать свой дом ", - рассказал он.

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Геращенко добавил, что лица, которым является 21 год - могут купить гладкоствольное ружье, а те, кому есть 25 лет - нарезной карабин.

Гендиректор компании Smith & Wesson Марк Смит заявил о "во многом беспрецедентное" рост спроса на огнестрельное оружие в США. Так, только в период до 31 июля компания увеличила выручку от продажи огнестрельного оружия почти в 2,5 раза в годовом измерении. Показатель составил 229 млн долл против 95 млн годом ранее.