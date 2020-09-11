В Украине может появиться уникальная киберспортивная арена за $ 40 млн

В Украине хотят построить киберспортивную арену за $ 40 млн. Фото: bebos

В Киеве планируют построить киберспортивную арену за $ 40 млн.

Об этом рассказал соучредитель украинской организации Natus Vincere Александр Кохановский. По его словам, в Украине еще нет такого опыта и проект уникален, передает "Интерфакс".

"У нас в планах построить за $ 40 млн многофункциональную киберспортивную арену, которая будет вмещать 10 тыс. человек. Она будет находиться в центре Киева. Там будет не только киберспорт, но и обычный спорт, концерты, ивенты, выставки, конференции. У нас в стране еще нет такого площадки. Наша основная идея в том, что когда у нас будет отель и арена, это станет уникальным конкурентным преимуществом, чтобы участвовать в тендерах разработчиков компьютерных игр на проведение ивентов. Мы сможем получать от 8 до 16 топовых событий в год ", - сказал Кохановский.

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Победителями в аукционе за гостиницу "Днепр" стали не российские олигархи, а украинские айтишники, которые хотят превратить ее в уникальный киберспортивный отель.