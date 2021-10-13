В Украине хотят разрешить прививки без привлечения врача

Определили также перечень состояний, при которых заключение врача о вакцинации будет обязательным. Фото: pixabay.com

В Украине хотят упростить доступ к вакцинации.

Медсестрам и медбратьям планируют в отдельных случаях разрешить делать прививки без привлечения врача, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

"К проведению прививок допустят медработников, которые пройдут специальную подготовку по организации и технике проведения прививок и обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения серьезных реакций на вакцину", - говорится в сообщении.

Проводить вакцинацию хотят позволить работникам, имеющим образовательную степень профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство". В то же время за украинцами оставят право выбора - согласиться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или нет.

Определили также перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации будет обязательным.

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В Минздраве утвердили перечень организаций, работники которых должны обязательно вакцинироваться. Обязательной вакцинации подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и структурных подразделений, учреждений высшего, последипломного, профессионального, общего среднего, начального, внешкольного и дошкольного образования и научных учреждений.