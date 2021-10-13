Учителей без прививки начнут отстранять от работы

В Украине невакцинированных от коронавируса учителей не будут допускать к работе. Фото: REUTERS

В Украине невакцинированных от коронавируса работников образовательных учреждений не будут допускать к работе.

Отстранение начнется уже с ноября, заработная плата сохраняется не будет, сообщает пресс-служба МОЗ.

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"Ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью ухудшается. В частности, каждый день у сотен детей обнаруживают Covid-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию из-за обнаруженных случаев коронавируса. Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространение коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количества необязательных социальных контактов", - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы.

Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, работники которых должны обязательно вакцинироваться. Обязательной вакцинации подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и структурных подразделений, учреждений высшего, последипломного, профессионального, общего среднего, начального, внешкольного и дошкольного образования и научных учреждений. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.