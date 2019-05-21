В Раде зарегистрировали законопроект о легализации марихуаны

Комитет Рады поддержал законопроект о легализации медицинской марихуаны. Фото: hvylya.net

В Верховной Раде 20 мая зарегистрирован законопроект, который предусматривает легализацию медицинской марихуаны в Украине.

Документа присвоили №10313.

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Согласно карточке законопроекта на сайте парламента, его передали на рассмотрение руководства ВР.

Инициаторами документа являются более 100 депутатов, среди которых Георгий Логвинский, Виктория Сюмар, Анна Гопко, Владимир Парасюк, Вадим Новинский, Александра Кужель, Мустафа Джемилев и другие.

Текст законопроекта пока не опубликовали.

С наркотиками в Украине ситуация похожа на ситуацию в целом в Евросоюзе.Наиболее распространенным наркотиком у нас есть каннабис - марихуана, анаша, конопля, гашиш. И по количеству его применения, и по количеству изьятий.