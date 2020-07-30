В Минздраве назвали главную причину роста количества больных Covid-19

Большое количество людей болеет бессимптомно, что может свидетельствовать о формировании иммунитета. Фото: pexels.com

Главной причиной роста количества больных Covid-19 на западе Украины является богослужения. Больше всего это касается сел.

Об этом, ссылаясь на результаты эпидемиологического расследования, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Второй основной причиной является общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом.

Большое количество людей также болеет бессимптомно, что, по словам министра, может свидетельствовать о формировании иммунитета.

С 1 августа изменят правила проведения адаптивного карантина в Украине. Позволят ослаблять или усиливать не у областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.