В Минздраве назвали главную причину роста количества больных Covid-19

Главной причиной роста количества больных Covid-19 на западе Украины является богослужения. Больше всего это касается сел.
Об этом, ссылаясь на результаты эпидемиологического расследования, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Второй основной причиной является общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом.
Большое количество людей также болеет бессимптомно, что, по словам министра, может свидетельствовать о формировании иммунитета.
С 1 августа изменят правила проведения адаптивного карантина в Украине. Позволят ослаблять или усиливать не у областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.
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