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четверг, 30 июля 2020 13:01

В этом сезоне украинцы болели ОРВИ и гриппом в 50 раз чаще, чем коронавирусом

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  Медики напоминают о необходимости своевременной профилактики
Медики напоминают о необходимости своевременной профилактики

Согласно статистике Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 33 недели эпидемии ОРВИ и различных видов гриппа (30 сентября 2019 - 20 мая 2020) эти заболевания были диагностированы у 4,9 миллионов украинцев, обратившихся к врачу. Это составляет 12,9% населения страны, сообщает "Обозреватель".

Поскольку количество переболевших гриппом и ОРВИ без обращений к врачу, обычно принято оценивать в 20% от тех, кто обращались, не исключено, что реальное число тех, кто болел, составляет чуть менее 6 миллионов человек.

343 тысячам человек (7%) диагнозы "ОРВИ" и "грипп" ставились два раза за сезон и больше. В среднем каждую неделю эпидемии в Украине регистрировалось 150 тысяч таких диагнозов (в реальности в отдельные недели эта цифра превышала 250 тысяч), или 21,5 тысяч новозаболевших в день.

В то же время, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в мае-июле 2020 составляла 3,5-6,3 тысяч. Таким образом, даже если взять верхний показатель заболеваемости коронавирусом (6300 новых диагнозов в неделю, или 900 в день), получается, что заболеваемость ОРВИ и гриппом превышала в последний сезон это число в 25 раз. А если сравнивать средненедельную заболеваемость на СOVID-19 (плюс 3 тысячи больных еженедельно) с аналогичным показателем по ОРВИ и гриппу в эпидсезон (плюс 150 тысяч больных в неделю), разница составит 50 раз.

При этом Центр общественного здоровья отмечает, что эпидемический процесс по гриппу и ОРВИ в этом сезоне "характеризовался средней интенсивностью" - заболеваемость была на 7% меньше, чем в сезоне 2018-19 годов.

Тем не менее, как пишет издание, дать сравнительную оценку смертности от гриппа и ОРВИ и от коронавируса трудно. В случае смертей от осложнений гриппа и ОРВИ в нашей стране традиционно принято считать причиной смерти не инфекцию, а непосредственно осложнения - сердечно-сосудистые проблемы (80% случаев), почечную недостаточность, пневмония и др.

Однако в случае СOVID-19 все смерти регистрируются как смерти от СOVID-19, несмотря на непосредственно осложнения, приведшие к остановке сердца. Таким образом, формальная статистика (71 умерший от гриппа за 33 недели эпидемии против 1500 умерших от СOVID-19 за 20 недель, то есть до 20 июля), не дает ясной картины происходящего.

Так, в Америке, где причиной смерти на фоне гриппа в статистике всегда называют только грипп, за последние 5 лет смертность от гриппа составляла 22-61 тысячу человек в год (7-19 умерших на каждые 100 тысяч американцев). В Украине такой же принцип подсчета дал бы 3-8 тысяч смертей от гриппа ежегодно - примерно столько же, сколько ориентировочно может погибнуть от СOVID-19, учитывая имеющиеся тенденции.

Медики подчеркивают, что инфицирование коронавирусом на фоне одновременного заражения гриппом или ОРВИ является смертельным риском для пациента. Это ставит профилактику и раннее лечение гриппа и ОРВИ на уровень жизненно важной необходимости. Оптимальным методом признается постоянное и ежедневное профилактическое применение противовирусных средств. При этом из-за необходимости длительного приема, предпочтение отдается препаратам, которые не имеют побочных эффектов. В случае инфицирования это не позволит вирусной нагрузке достичь максимума, при котором болезнь переходит в стадию тяжелых осложнений.

Основной группой риска по заболеваемости ОРВИ и гриппом являются дети и подростки до 16 лет (63% больных в эпидсезон 2019-2020 годов, или более 3 миллионов человек), поэтому в их случае своевременная профилактика особенно необходима.

iviche.com
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