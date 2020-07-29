На Тернопольщине мужчина заразился коронавирусом в третий раз

На Тернопольщине зарегистрировали повторные заражения коронавирусом. Фото: Reuters

Житель Тернопольской области в третий раз заразился коронавирусом.

В то же время, в области зафиксировали несколько повторных заражений инфекцией. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает издание "Тернопольчане".

"Есть больной, заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев Коронавирусная инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания", - рассказал он.

По словам Бойчука, загруженность коек инфицированными коронавируса в медучреждениях первой волны составляет 26,7%.

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"По состоянию на сегодня наблюдаем ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области. Продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 - на кислородной маске, 17 - на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии . Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения именно карантинных мероприятий ", - отметил начальник.

С начала эпидемии по состоянию на утро 29 июля в стране зафиксировано 67 597 лабораторно подтвержденных случаев болезни. Из них 1650 летальных, 21 человек умер за последние сутки. 37397 больных выздоровели, из них за последние сутки - 650.