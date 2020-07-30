Украина установила рекорд по количеству больных на коронавирус в сутки

За последние сутки в Украине зафиксировали 1197 новых случаев Covid-19. И это рекордное количество заболевших с начала эпидемии в стране.
В общем коронавирус диагностировали у 68 794 украинцев.
Болезнь унесла жизни 1673 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 23 летальных исхода.
Побороть коронавирус смогли уже 38 154 человек. Из них 760 - за последние сутки, сообщает Минздрав.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Тернопольщине мужчина заразился коронавирусом в третий раз
Коронавирусную болезнь обнаружили:
Винницкая область - 2698 случаев;
Волынская область - 3735 случаев;
Днепропетровская область - 1394 случая;
Донецкая область - 865 случаев;
Житомирская область - 1807 случаев;
Закарпатская область - 5078 случаев;
Запорожская область - 779 случаев;
Ивано-Франковская область - 4446 случаев;
Кировоградская область - 702 случая;
м. Киев - 8131 случай;
Киевская область - 3672 случая;
Львовская область - 9379 случаев;
Луганская область - 122 случая;
Николаевская область - 578 случаев;
Одесская область - 3150 случаев;
Полтавская область - 431 случай;
Ровенская область - 5942 случая;
Сумская область - 484 случая;
Тернопольская область - 2922 случая;
Харьковская область - 3626 случаев;
Херсонская область - 224 случая;
Хмельницкая область - 1109 случаев;
Черновицкая область - 5812 случаев;
Черкасская область - 919 случаев;
Черниговская область - 789 случаев.
С 1 августа изменят правила проведения адаптивного карантина в Украине. Позволят ослаблять или усиливать не у областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.
Комментарии