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четверг, 30 июля 2020 09:00

Украина установила рекорд по количеству больных на коронавирус в сутки

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Украина установила рекорд по количеству больных на коронавирус в сутки
В Украине за сутки обнаружили почти 1200 новых случаев коронавируса. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки в Украине зафиксировали 1197 новых случаев Covid-19. И это рекордное количество заболевших с начала эпидемии в стране.

В общем коронавирус диагностировали у 68 794 украинцев.

Болезнь унесла жизни 1673 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 23 летальных исхода.

Побороть коронавирус смогли уже 38 154 человек. Из них 760 - за последние сутки, сообщает Минздрав.

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Коронавирусную болезнь обнаружили:

Винницкая область - 2698 случаев;
Волынская область - 3735 случаев;
Днепропетровская область - 1394 случая;
Донецкая область - 865 случаев;
Житомирская область - 1807 случаев;
Закарпатская область - 5078 случаев;
Запорожская область - 779 случаев;
Ивано-Франковская область - 4446 случаев;
Кировоградская область - 702 случая;
м. Киев - 8131 случай;
Киевская область - 3672 случая;
Львовская область - 9379 случаев;
Луганская область - 122 случая;
Николаевская область - 578 случаев;
Одесская область - 3150 случаев;
Полтавская область - 431 случай;
Ровенская область - 5942 случая;
Сумская область - 484 случая;
Тернопольская область - 2922 случая;
Харьковская область - 3626 случаев;
Херсонская область - 224 случая;
Хмельницкая область - 1109 случаев;
Черновицкая область - 5812 случаев;
Черкасская область - 919 случаев;
Черниговская область - 789 случаев.

С 1 августа изменят правила проведения адаптивного карантина в Украине. Позволят ослаблять или усиливать не у областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.

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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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