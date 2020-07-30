Украина установила рекорд по количеству больных на коронавирус в сутки

В Украине за сутки обнаружили почти 1200 новых случаев коронавируса. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки в Украине зафиксировали 1197 новых случаев Covid-19. И это рекордное количество заболевших с начала эпидемии в стране.

В общем коронавирус диагностировали у 68 794 украинцев.

Болезнь унесла жизни 1673 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 23 летальных исхода.

Побороть коронавирус смогли уже 38 154 человек. Из них 760 - за последние сутки, сообщает Минздрав.

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Коронавирусную болезнь обнаружили:

Винницкая область - 2698 случаев;

Волынская область - 3735 случаев;

Днепропетровская область - 1394 случая;

Донецкая область - 865 случаев;

Житомирская область - 1807 случаев;

Закарпатская область - 5078 случаев;

Запорожская область - 779 случаев;

Ивано-Франковская область - 4446 случаев;

Кировоградская область - 702 случая;

м. Киев - 8131 случай;

Киевская область - 3672 случая;

Львовская область - 9379 случаев;

Луганская область - 122 случая;

Николаевская область - 578 случаев;

Одесская область - 3150 случаев;

Полтавская область - 431 случай;

Ровенская область - 5942 случая;

Сумская область - 484 случая;

Тернопольская область - 2922 случая;

Харьковская область - 3626 случаев;

Херсонская область - 224 случая;

Хмельницкая область - 1109 случаев;

Черновицкая область - 5812 случаев;

Черкасская область - 919 случаев;

Черниговская область - 789 случаев.

С 1 августа изменят правила проведения адаптивного карантина в Украине. Позволят ослаблять или усиливать не у областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.