Сколько времени люди с коронавирусом заразны

Люди с коронавирусом наиболее заразны в первую неделю болезни. Фото: Pixabay

По результатам исследования британских и итальянских ученых, люди с коронавирусом, вероятно, наиболее заразны в течение первой недели болезни.

Информация о вирусной динамике SARS-CoV-2 показала, что, хотя вирусное выделение может быть длительным среди инфицированных людей, любой живой вирус имеет тенденцию к удалению из дыхательных путей в течение недели после появления симптомов, сообщает medikforum.

Вместе с тем не сообщалось о выделении живого вируса через 9 дней после появления симптомов, даже если у пациентов все еще были высокие вирусные нагрузки по результатам анализов.

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По словам ученого Антонио Хо из Университета Глазго и его коллеги, это свидетельствует, что продолжительность обнаружения вирусной РНК не может быть использована для определения продолжительности заражения человека. Команда отмечает, что результаты подчеркивают важность выявления случаев заражения на ранних стадиях и изоляции пациентов при первых симптомах.

За последние сутки в Украине зафиксировали 1197 новых случаев Covid-19. И это рекордное количество заболевших с начала эпидемии в стране. В общем коронавирус диагностировали у 68 794 украинцев. Болезнь унесла жизни 1673 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 23 летальных исхода. Побороть коронавирус смогли уже 38 154 человек. Из них 760 - за последние сутки.