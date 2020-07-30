Сколько времени люди с коронавирусом заразны

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
1 Просмотров: 378
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 639
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 711
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 513
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1071
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 864
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4509
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2349
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1008
Фото
Все фото
11
3
18
9
10
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Под окнами президента требовали отставки Степанова
Под окнами президента требовали отставки Степанова
Видео
Все видео
Украина установила рекорд по количеству больных на коронавирус в сутки
Украина установила рекорд по количеству больных на коронавирус в сутки
Более тысячи больных и 20 смертей: количество новых случаев коронавируса стремительно растет
Более тысячи больных и 20 смертей: количество новых случаев коронавируса стремительно растет
Коронавирус за сутки фиксировали во всех областях: где наихудшая ситуация
Коронавирус за сутки фиксировали во всех областях: где наихудшая ситуация
Топ-чиновник Минздрава "забыл", что занимался закупками при "регионалке" Богатыревой
Топ-чиновник Минздрава "забыл", что занимался закупками при "регионалке" Богатыревой
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
1 Просмотров: 378
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 585
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 513
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 459
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 1323
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
четверг, 30 июля 2020 12:22

Сколько времени люди с коронавирусом заразны

  Комментировать
Сколько времени люди с коронавирусом заразны
Люди с коронавирусом наиболее заразны в первую неделю болезни. Фото: Pixabay

По результатам исследования британских и итальянских ученых, люди с коронавирусом, вероятно, наиболее заразны в течение первой недели болезни.

Информация о вирусной динамике SARS-CoV-2 показала, что, хотя вирусное выделение может быть длительным среди инфицированных людей, любой живой вирус имеет тенденцию к удалению из дыхательных путей в течение недели после появления симптомов, сообщает medikforum.

Вместе с тем не сообщалось о выделении живого вируса через 9 дней после появления симптомов, даже если у пациентов все еще были высокие вирусные нагрузки по результатам анализов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Тернопольщине мужчина заразился коронавирусом в третий раз

По словам ученого Антонио Хо из Университета Глазго и его коллеги, это свидетельствует, что продолжительность обнаружения вирусной РНК не может быть использована для определения продолжительности заражения человека. Команда отмечает, что результаты подчеркивают важность выявления случаев заражения на ранних стадиях и изоляции пациентов при первых симптомах.

За последние сутки в Украине зафиксировали 1197 новых случаев Covid-19. И это рекордное количество заболевших с начала эпидемии в стране. В общем коронавирус диагностировали у 68 794 украинцев. Болезнь унесла жизни 1673 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 23 летальных исхода. Побороть коронавирус смогли уже 38 154 человек. Из них 760 - за последние сутки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько времени люди с коронавирусом заразны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Сталинский террор: смертные приговоры выполняли тайно

После убийства ребенка приняли закон против педофилов

В Киеве бросили бомбу в иностранного военачальника

Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко

Украинцы основали военную организацию

Циркуляр продолжил русификацию украинцев

В Коломые выступили индейцы и самураи

Самое читаемое
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 16173
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу 1 Просмотров: 6156
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 5904
Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом
Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом Просмотров: 5670
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 4806
Здоровье
В этом сезоне украинцы болели ОРВИ и гриппом в 50 раз чаще, чем коронавирусом
В этом сезоне украинцы болели ОРВИ и гриппом в 50 раз чаще, чем коронавирусом Просмотров: 9
Олег Винник сдал плазму для спасения украинцев от Covid-19
Олег Винник сдал плазму для спасения украинцев от Covid-19 Просмотров: 72
Covid-19 в Киеве: стремительно возросло количество инфицированных
Covid-19 в Киеве: стремительно возросло количество инфицированных Просмотров: 153
Сколько препаратов для лечения коронавируса исследуют в Украине
Сколько препаратов для лечения коронавируса исследуют в Украине Просмотров: 54
Киев может попасть в "красную" зону: что запретят
Киев может попасть в "красную" зону: что запретят Просмотров: 441
Больше всего комментируют
14
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
6
Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями
6
"Украина понадобилось тысячу лет, чтобы получить собственную церковь" - Порошенко в день Крещения Руси-Украины
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
2
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту
Голосов: 302
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua