Сколько препаратов для лечения коронавируса исследуют в Украине

В Украине продолжаются исследования препаратов для лечения коронавируса. Фото: Pixabay

Четыре клинические исследования препаратов для лечения Covid-19 продолжаются в Украине.

Лечение коронавирусной болезни - это один из главных вызовов, который сегодня стоит перед человечеством, сообщил генеральный директор Директората фармацевтического обеспечения Министерства здравоохранения Украины Александр Комарида.

"У нас сейчас зарегистрированы четыре клинические исследования именно отечественных лекарственных средств, и министерство внимательно следит за этой информацией, всячески поддерживает производителей и предоставляет всю необходимую помощь в рамках действующего законодательства", - сказал он.

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По его словам, со стороны министерства есть очень большая благодарность и заинтересованность в том, что именно украинская фармацевтическая отрасль не стоит в стороне от глобальных вызовов и проводит такие клинические исследования.

Украина должна рассчитывать на свои силы в борьбе с пандемией коронавируса. Такое мнение высказала обозреватель Елена Маркосян в посте в Facebook, комментируя критику на сайте Обозреватель решения Министерства здравоохранения начать тестирование украинских противовирусных препаратов на противодействие коронавирусу.