В Киеве прошла эксцентричное шествие с науку во время которой ученые "запустили" вареник в космос

Украинские ученые "запустили" вареник в стратосферу. Фото: ТСН

В центре Киева одновременно с аналогичными акциями во всем мире состоялся "Марш за науку".

Несколько сотен столичных ученых в странных нарядах привлекали внимание к проблемам в отрасли, сообщает ТСН.

Участники шествия смастерили из простыней "вареник" и объявили о намерении запустить его в стратосферу. "Воздушные шарики и презервативы надутые. Здесь строго научный подход. Мы хотели его запустить, чтобы он был надутый гелием и летал, но по расчетам, чтобы поднять такую ​​бандуру, надо куб гелия", - рассказали авторы идеи.

По замыслу ученых, гигантский вареник должен был символизировать единую гордость страны, которая пренебрегает наукой.

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В этот же день во Львове прошло праздничное шествие в честь 763-летия города.