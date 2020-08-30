В Генштабе ВСУ хотят сократить количество призывников

Генштаб ВСУ рассматривает вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Осенью 2020-го планируют уменьшить количество призывников на срочную военную службу. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объясняет такое решение большим количеством бойцов, привлеченных к военной службе по контракту.

С начала года к военной службе по контракту привлекли 25 тыс. человек. Из них более 2 тыс. человек офицерского состава, сообщает Генштаб ВСУ.

"Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре - декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет Министров Украины", - говорится в сообщении.

Отмечают, что продолжается работа по качественному укомплектованию Вооруженных Сил рядовым и сержантами, которая направлена ​​на увеличение военнослужащих по контракту. Принимают меры по совершенствованию порядка прохождения военной службы.

"В военных комиссариатах, которые постепенно превращаются в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, продолжается совершенствование по организации отбора кандидатов для приема на военную службу по контракту. Проведение указанной работы положительно определяется на количестве граждан, которые поступают на военную службу по контракту и связывают свою дальнейшую судьбу со службой в составе Вооруженных Сил Украины", - добавляет Генштаб.

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