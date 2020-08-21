Эксперт оценил возможность военного наступления на Украину из Беларуси

Наступление маловероятно. Фото: facebook.com/DPSUkraine

В силу природных условий военное наступление на Украину с территории Беларуси маловероятно.

Местность на севере нашей страны представляет собой труднопроходимые леса и болота, сказал военный эксперт Михаил Самусь, передает "РБК-Украина".

"С территории Беларуси в Украину трудно проводить широкомасштабные сухопутные операции, но использование сил спецопераций, воздушно-десантных войск, ракетных войск, авиации, в принципе, достаточно комфортно будет для России, если она разместит там свои войска", - рассказал Самусь.

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Полковник Олег Жданов сообщил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже принял меры и провел анализ ситуации на северном направлении.

"В 2015-2016 годах наш Генштаб занимался вопросами именно северной границы. Мы отработали несколько вариантов плана обороны. У нас там на сегодняшний день достаточно войск, чтобы сдержать возможную попытку вторжения с севера", - сказал Жданов.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в стране возможен военный конфликт. Он допускает, что армия может применить оружие против народа.