Эксперт оценил возможность военного наступления на Украину из Беларуси

 
Ексклюзивы
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 3663
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 297
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 54
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 81
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 297
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 117
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2250
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1305
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 270
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 513
Фото
Все фото
8
3
5
3
3
В центре Киева вспыхнул пожар в жилом доме: фото
В центре Киева вспыхнул пожар в жилом доме: фото
Украинцы стали победителями Лондонского конкурса уличной фотографии
Украинцы стали победителями Лондонского конкурса уличной фотографии
Семеро друзей путешествовали по Днестру на самодельном плоту
Семеро друзей путешествовали по Днестру на самодельном плоту
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Кузьме Скрябину посвятили мурал
Кузьме Скрябину посвятили мурал
Видео
Все видео
Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 100 тыс.
Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 100 тыс.
Незыблемый обычай: верующие РПЦ в Украину несколькотысячным крестным ходом движутся в Почаев
Незыблемый обычай: верующие РПЦ в Украину несколькотысячным крестным ходом движутся в Почаев
"В понятном формате" - Кличко о начале обучения в школах
"В понятном формате" - Кличко о начале обучения в школах
В больнице рассказали, как борются за жизнь Навального
В больнице рассказали, как борются за жизнь Навального
Более 2000 больных и рекордное количество смертей: новые данные по коронавирусу в Украине
Более 2000 больных и рекордное количество смертей: новые данные по коронавирусу в Украине
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 3672
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1674
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2250
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1539
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1809
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 августа 2020
Просмотров: 171
Сойка і груша
Коли живеш на невеликому клаптику землі, рано чи пізно радість твого існування затьмарюється усвідомленням обмеженості й тісноти цього клаптика. ...
пятница, 21 августа 2020 10:05

Эксперт оценил возможность военного наступления на Украину из Беларуси

  Комментировать
Эксперт оценил возможность военного наступления на Украину из Беларуси
Наступление маловероятно. Фото: facebook.com/DPSUkraine

В силу природных условий военное наступление на Украину с территории Беларуси маловероятно.

Местность на севере нашей страны представляет собой труднопроходимые леса и болота, сказал военный эксперт Михаил Самусь, передает "РБК-Украина".

"С территории Беларуси в Украину трудно проводить широкомасштабные сухопутные операции, но использование сил спецопераций, воздушно-десантных войск, ракетных войск, авиации, в принципе, достаточно комфортно будет для России, если она разместит там свои войска", - рассказал Самусь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это не Крым и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич

Полковник Олег Жданов сообщил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже принял меры и провел анализ ситуации на северном направлении.

"В 2015-2016 годах наш Генштаб занимался вопросами именно северной границы. Мы отработали несколько вариантов плана обороны. У нас там на сегодняшний день достаточно войск, чтобы сдержать возможную попытку вторжения с севера", - сказал Жданов.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в стране возможен военный конфликт. Он допускает, что армия может применить оружие против народа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эксперт оценил возможность военного наступления на Украину из Беларуси». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Диктатор применили химическое оружие против народа

Самое читаемое
Модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
Модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
10
 Просмотров: 43336
Вика &quot;Полтава&quot; из &quot;Холостяка&quot; выложила в интернет свои откровенные фото
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
6
 Просмотров: 12645
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
3
 Просмотров: 7146
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 6930
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий Просмотров: 6417
Общество
Синоптики обещают жару следующие несколько дней
Синоптики обещают жару следующие несколько дней Просмотров: 90
Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 100 тыс.
Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 100 тыс.
 Просмотров: 441
Гороскоп на 21 августа: что интересного готовит день изобретателей и фантазеров
Гороскоп на 21 августа: что интересного готовит день изобретателей и фантазеров
 Просмотров: 1036
Буковина побила суточный антирекорд по количеству больных Covid-19
Буковина побила суточный антирекорд по количеству больных Covid-19 Просмотров: 189
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
 Просмотров: 1269
Больше всего комментируют
6
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
4
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
2
Агитационный тур Зеленского оплачивается из карманов украинцев. Это коррупция и админресурс - Комитет избирателей
2
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
Голосов: 52784
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua