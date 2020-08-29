Украина может получить оружие от Великобритании

В ближайшее время можем получить летальное оружие из Великобритании. Фото: "ЕП".

Украина планирует заключить с Великобританией крупный контракт на поставку летальной оружия.

"Британский трек уникален. Это уже не Европейский Союз и еще не Соединенные Штаты. Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", - заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".

По его словам, обсуждается не только приобретения, но и производство в Украине летальных вооружений.

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С 2014-го Великобритания поставляла для нужд ВСУ военную помощь. При этом предыдущие правительства Соединенного Королевства выступали против поставки в Украину летальной оружия.

Президент Владимир Зеленский вручил Вооруженным силам сертификаты на новейшее вооружение и технику. Подразделения ЗСУ 23 августа получат 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.