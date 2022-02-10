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четверг, 10 февраля 2022 21:23

В "Дії" появится услуга для женихов и невест

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В &quot;Дії&quot; появится услуга для женихов и невест
В приложении в ближайшее время может появиться свидетельство о браке. Фото: УНИАН

Украинцы скоро смогут подать заявление о регистрации брака с помощью приложения "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет ТСН.

"Эта услуга у нас в бета-тесте. Но лично все же прийти нужно будет, чтобы поставить подписи. Но уже не нужно лично подавать заявление, выбирать дату брака, как мы все это с вами делали. Теперь это можно будет сделать онлайн", – сообщил Федоров.

Добавил, что в приложении обязательно появиться свидетельство о браке. Но сейчас министерство на нем не сфокусировано. Объясняет это тем, что в получении других услуг он не слишком используется.

"Мы сосредоточены на запуске услуги и пытаемся сделать так, чтобы реестры между собой обменивались данными. То есть, чтобы не делать много разных справок, а чтобы реестры сами между собой забирали данные. Ну, например, с подъемником "о прописке". ДМС работает над тем, чтобы бумажная справка, которую вам выдали вместе с ID-картой, была не нужна. Чтобы государственный орган, который у вас пригласит этот документ, уже сам смог проверить вашу прописку", - пояснил министр.

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Он подчеркнул, чтоб добавить в "Дію" сидетельство о заключении брака - это не проблема, однако пока это не первоочередная задача.

"Думаю, что сейчас все друг другу доверяют. На самом деле показать это в "Дії" не проблема. Со временем мы это сможем сделать, если будет нужно для разных жизненных ситуаций", – пояснил министр.

Напоминаем, вы можете потратить вашу "ковидную" тысячу, подписавшись на журнал "Країна" и "Газету по-українськи".

8 февраля в Киеве состоялся третий ежегодный Diia Summit, посвященный обновлениям в государственном приложении "Дія". Длился более 2 ч. На нем представили шесть новых услуг "Дія".

На саммите выступили президент Владимир Зеленский и супруга Елена. Глава государства пообещал смартфоны всем вакцинированным пенсионерам старше 60 лет.

По словам первой леди, в марте этого года появится еще один раздел - "Дія. Безбар'єрність".

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Дата
10
февраля

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