Увеличили минимальный размер алиментов для детей на иждивении семьи

Парламент во втором чтении принял законопроект, которым увеличил минимальный размер алиментов для детей, находящихся на иждивении семьи.

Голосование за изменения в Семейный кодекс состоялось 26 января, сообщает Gazeta.ua. "За" проголосовали 299 нардепов.

"Совокупный размер алиментов, которые взимаются на ребенка с других членов семьи и родственников, не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста", - говорится в документе.

Ранее эта сумма составляла 30%. Также документ предусматривает, что если место жительства или пребывания родителей неизвестно или они уклоняются от уплаты алиментов или не имеют возможности содержать ребенка, то ему назначат временную государственную помощь. Размер будут определять с учетом материального состояния семьи, в которой воспитывается ребенок, но в размере не менее 50% прожиточного минимума.

"В 2017 году Верховная Рада, увеличивая минимальный размер алиментов, взимаемых с родителей, без внимания оставила минимальный размер алиментов, которые взыскиваются с других членов семьи и родственников. Этим законотворец допустил дискриминацию детей в отношении различных видов алиментных обязательств", - объясняет необходимость изменений соавтор законопроекта, депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас.

Автор: sluga-narodu.com

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Сейчас установленный государством прожиточный минимум для детей до шести лет составляет 2 100 грн, а для детей от шести до 18 лет — 2 618. С 1 июля эту сумму планируют повысить до 2 021 грн и 2 744 грн соответственно.

Автор: sluga-narodu.com

Министерство юстиции Украины разрешило исполнительным органам арестовывать банковские счета должников. Это касается также неплательщиков алиментов.