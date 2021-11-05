С декабря в Украине увеличат размер алиментов

В конце года увеличат размер алиментов. Фото: 3849.com.ua

С последнего месяца года увеличат размер выплат родителям на ребенка. Это связано с повышением прожиточного минимума с 1 декабря 2021 года до 2393 грн, что предусмотрено бюджетом-2021. Так что с декабря на детей до 6 лет нужно будет платить минимум 1050 грн, а от 6 до 18 лет - 1309 грн.

Об этом сообщила пресс-служба "24 канала".

Законом также установлен максимальный размер алиментов - 10 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

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"С 1 декабря максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет будет составлять 21 тыс. грн, а от 6 до 18 лет - 26,18 тыс. грн", - сообщают на сайте.

Министерство юстиции Украины разрешило исполнительным органам арестовывать банковские счета должников. Это касается также неплательщиков алиментов.