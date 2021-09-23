В роддомах снова начнут выдавать "пакеты малыша"

С 27 сентября в родильные дома и центры социальной защиты во всех регионах Украины вернутся так называемые пакеты малыша. Министерство социальной политики объявило компанию "Скай Трейд Украина" победителем тендера и производителем пакетов.

Это же предприятие поставляло пакеты в родильные дома в течение последних лет, сообщили в пресс-службе проекта "Пакет малыша", передает Hromadske.

"Почти год мамочки ожидали возвращения боксов. И вот долговременные тендерные процедуры по закупке наконец закончились. Первые "пакеты" уже собраны и ждут отправки", – говорится в сообщении.

Заключенный договор с производителем позволяет закупить 53 тыс. комплектов с общей экономией 63 млн грн для государства. Соглашение с поставщиком действует до конца текущего года. В начале 2022 года Минсоцполитики должно провести новый тендер.

Фото: Елена Луценко

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Кабинет Министров на заседании 29 июля принял решение о введении выплаты 5 тыс. грн на одного новорожденного вместо выдачи "пакетов малыша". Механизм получения денежной компенсации единовременного пособия "Пакет малыша" начал работать с 1 сентября 2020 года.