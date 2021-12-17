"Пакет малыша" можно обменять на деньги через "Дію"

Компенсация сейчас составляет 6,3 тыс. грн. Фото: Pexels

На портале "Дія" можно подать заявление на получение комплексной услуги "єМалятко" онлайн сразу после рождения ребенка.

Денежная компенсация за "пакет малыша" теперь входит в комплекс услуг "єМалятко", сообщило Министерство цифровой трансформации.

"Больше не нужно идти в 11 учреждений, заказывать 37 документов и тратить 30 часов на получение услуг для новорожденных!" - говорится в сообщении.

Компенсацию могут оформить только те родители, которые выбрали деньги вместо "пакета малыша" в роддоме или управлении соцзащиты населения. На сегодняшний день сумма компенсации составляет 6,3 тыс. грн.

Для получения компенсации родитель или мать ребенка должны заполнить онлайн-заявление "єМалятко". Затем необходимо открыть специальный счет "пакет малыша" в отделении Приватбанка.

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Средства будут внесены только на этот счет. За них можно приобрести детские товары офлайн или в интернет-магазинах, список которых размещен на сайте Министерства социальной политики.

С 27 сентября в роддома и центры социальной защиты во всех регионах Украины вернулись "пакеты малыша". Министерство социальной политики объявило компанию "Скай Трейд Украина" победителем тендера и производителем свертков. Это же предприятие поставляло пакеты в роддома на протяжении последних лет.