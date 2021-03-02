Рада сделала шаг к увеличению алиментов

Размер алиментов не может быть меньше, чем 560 грн. Фото: pexels.com

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №3881, которым размер алиментов планируют повысить с нынешних 30% до 50% прожиточного минимума.

2017 года был увеличен минимальный размер алиментов для алиментных обязательств родителей в отношении детей. Минимальный гарантированный размер алиментов на ребенка, который может быть взыскан с родителей составляет для детей до 6 лет - 961 грн, для детей от 6 до 18 лет - 1198 грн, пишет Obozrevatel.

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Семейное законодательство предусматривает алиментные обязательства, возникающие в случае невозможности получения денег от родителей. Данная обязанность по содержанию возлагается на других членов семьи. Размер алиментов для детей, может быть взыскан с других членов семьи и родственников не может быть меньше, чем 560 грн для детей до 6 лет и 695 грн для детей от 6 до 18 лет.

2021 года размер алиментов на детей увеличится в 2 раза: от 1 июля и 1 декабря. Эти выплаты зависят от прожиточного минимума.