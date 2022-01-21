Украину посетило рекордное количество иностранцев

Несмотря на пандемию коронавируса и ограничения для туристов, количество иностранных путешественников в Украине за прошлый год выросло на 26,3%.
В 2021 году количество иностранных туристов, посетивших Украину составило более 4,2 млн человек, сообщила председатель Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив в Facebook.
"Несмотря на Covid-19 и различные мировые перипетии, люди довольно активно посещали Украину. Всего за 2021 год пересекли границу 4 271 991 иностранцев", – написала она.
Назвали также 10 стран по количеству иностранцев, из которых в Украину ехали чаще всего:
- Молдова – 1054 тыс.;
- Россия – 519 тыс.;
- Польша – 311 тыс.;
- Беларусь – 273 тыс.;
- Румыния – 264 тыс.;
- Турция – 247 тыс.;
- Венгрия – 227 тыс.;
- Германия – 154 тыс.;
- Израиль – 133 тыс.;
– США-103 тыс.
Среди стран, которые не граничат с Украиной, в рейтинг включили Турцию, Германию, Израиль и США.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Евросоюзе планируют ввести новые правила путешествий
В список попали граждане стран, которые активно проявляют интерес к Украине и чьи показатели, по прогнозам, будут расти:
- Саудовская Аравия, Великобритания и Италия – по 56 тыс.;
- Грузия – 49 тыс.;
- Азербайджан и Индия – по 48 тыс.;
- Франция – 39 тыс.;
- Чехия – 38 тыс.;
- Словакия – 31 тыс.;
- Армения – 25 тыс.;
- Нидерланды – 24 тыс.
Летом туристы из Саудовской Аравии массово ехали в Украину. Эксперты ожидают спроса на поездки в Украину среди туристов с Ближнего востока и в 2022 году.
В 2021 году в Украине больше всего средств на одного человека потратили туристы из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Канады и США.
Комментарии