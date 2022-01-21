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понедельник, 24 января 2022 04:37

Украину посетило рекордное количество иностранцев

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Украину посетило рекордное количество иностранцев
Среди стран, которые не граничат с Украиной, в рейтинг включили Турцию, Германию, Израиль и США. Фото: pixabay.com

Несмотря на пандемию коронавируса и ограничения для туристов, количество иностранных путешественников в Украине за прошлый год выросло на 26,3%.

В 2021 году количество иностранных туристов, посетивших Украину составило более 4,2 млн человек, сообщила председатель Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив в Facebook.

"Несмотря на Covid-19 и различные мировые перипетии, люди довольно активно посещали Украину. Всего за 2021 год пересекли границу 4 271 991 иностранцев", – написала она.

Назвали также 10 стран по количеству иностранцев, из которых в Украину ехали чаще всего:

- Молдова – 1054 тыс.;

- Россия – 519 тыс.;

- Польша – 311 тыс.;

- Беларусь – 273 тыс.;

- Румыния – 264 тыс.;

- Турция – 247 тыс.;

- Венгрия – 227 тыс.;

- Германия – 154 тыс.;

- Израиль – 133 тыс.;

– США-103 тыс.

Среди стран, которые не граничат с Украиной, в рейтинг включили Турцию, Германию, Израиль и США.

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В список попали граждане стран, которые активно проявляют интерес к Украине и чьи показатели, по прогнозам, будут расти:

- Саудовская Аравия, Великобритания и Италия – по 56 тыс.;

- Грузия – 49 тыс.;

- Азербайджан и Индия – по 48 тыс.;

- Франция – 39 тыс.;

- Чехия – 38 тыс.;

- Словакия – 31 тыс.;

- Армения – 25 тыс.;

- Нидерланды – 24 тыс.

Летом туристы из Саудовской Аравии массово ехали в Украину. Эксперты ожидают спроса на поездки в Украину среди туристов с Ближнего востока и в 2022 году.

В 2021 году в Украине больше всего средств на одного человека потратили туристы из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Омана, Канады и США.

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