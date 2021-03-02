Украину накроет мощный антициклон

В Киеве 3 марта прогнозируют солнечную погоду и порывистый ветер. Фото: pixabay.com

Ближайшие 2 дня будет преобладать сухая погода.

И не просто сухая, а солнечная, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Антициклон Жаклин поразгоняет фронты и циклоны, а потому осадки в Украине 3 марта маловероятны.

В среду ожидается ветер западного происхождения. Температура воздуха в течение дня +5...10°С, на востоке и северо-востоке +2...5°С.

В четверг потеплеет до +6...13°С, в западных областях до +10...15°С.

В Киеве 3 марта прогнозируют солнечную погоду и порывистый ветер. Температура воздуха завтра днем предполагается до +6°С. 4 марта до +11°С.

В пятницу придет атмосферный фронт с осадками, в субботу-воскресенье ожидается похолодание.

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