Сколько украинцы будут отдыхать в марте: праздники и выходные

В марте 2021-го украинцы будут иметь 9 выходных дней. Количество будней при этом составит 22 дня.
Дополнительным выходным станет понедельник, 8 марта, когда в Украине отмечается Международный женский день.
В 1-й месяц весны также есть ряд праздников и дат, о которых стоит помнить:
1 марта - Всемирный день гражданской обороны;
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3 марта - Всемирный день писателя;
8-14 марта - Масленица;
9 марта - Международный день диджея;
13 марта - День землеустроителя;
14 марта - День защиты прав потребителей;
15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей;
18 марта - День работника налоговой и таможенной службы;
22 марта - День таксиста, Всемирный день водных ресурсов;
23 марта - Всемирный метеорологический день;
24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза;
25 марта - Международный день памяти жертв рабства, День СБУ;
26 марта - День Нацгвардии;
27 марта - Международный день театра.
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В марте ожидается 6 магнитных бурь, по которым люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать ухудшение самочувствия.
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