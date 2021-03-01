Сколько украинцы будут отдыхать в марте: праздники и выходные

22 березня - День таксиста. Фото: rbc.ua

В марте 2021-го украинцы будут иметь 9 выходных дней. Количество будней при этом составит 22 дня.

Дополнительным выходным станет понедельник, 8 марта, когда в Украине отмечается Международный женский день.

В 1-й месяц весны также есть ряд праздников и дат, о которых стоит помнить:

1 марта - Всемирный день гражданской обороны;

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3 марта - Всемирный день писателя;

8-14 марта - Масленица;

9 марта - Международный день диджея;

13 марта - День землеустроителя;

14 марта - День защиты прав потребителей;

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей;

18 марта - День работника налоговой и таможенной службы;

22 марта - День таксиста, Всемирный день водных ресурсов;

23 марта - Всемирный метеорологический день;

24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза;

25 марта - Международный день памяти жертв рабства, День СБУ;

26 марта - День Нацгвардии;

27 марта - Международный день театра.

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В марте ожидается 6 магнитных бурь, по которым люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать ухудшение самочувствия.