Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях

Подразделения Вооруженных сил Украины примут участие в учениях Combined Resolve XIV, которые пройдут в сентябре на полигоне "Хохенфельс" (Германия) Сухопутных войск ВС США.

"Украину будут представлять подразделения от 28 отдельной механизированной бригады, Международного центра миротворчества и безопасности и Сил специальных операций", - сообщает пресс служба Минобороны.

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Также, среди участников маневров подразделения от вооруженных сил Италии, Литвы, Северной Македонии, Румынии, Словении, Соединенных Штатов Америки и Франции. В целом - около 3500 военнослужащих Альянса и партнеров.

Многонациональные учения Combined Resolvе проводятся армией США в Европе дважды в год. В этом году оценивается готовность боевой группы 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии.

В августе 2019 году в маневрах Combined Resolve участвовала рота 93-й механизированной бригады, весной 2019-го - рота 24-й механизированной бригады и подразделение Сил специальных операций. В 2018-м рота - 79-й десантно-штурмовой бригады и танковый взвод 14-й механизированной бригады. Этот же взвод был на учениях в 2017 году вместе с ротой 28-й механизированной бригады.