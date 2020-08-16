Беларусь проведет на границе с Литвой военные учения

Беларусь проведет военные учения. Фото: Белта

Беларусь с 17 по 20 августа проведет ряд военных учений вблизи города Островец у границы с Литвой.

"С 17 по 20 августа в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением в участок местности вблизи Островца, полигоны "Гожский "и "Неман", сообщает Минобороны Беларуси в Telegram.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступу на боевое дежурство по назначенным объектам.

В рамках батальонного тактического учения личный состав 103 воздушно-десантной бригады выдвинется на полигон "Гожский", где совместно с органами пограничной службы отработает вопросы усиления участков государственной границы.

Также в этот период на "Обуз-Лесновскому" и "Гожскому" полигонах пройдут плановые занятия по боевой подготовке с боевой стрельбой с отдельными танковыми и механизированными батальонами 6 и 11 отдельных механизированных бригад.

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Напомним, НАТО опровергла заявление Лукашенко о наращивании войск у белорусской границы.