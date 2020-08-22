Минобороны выводит из эксплуатации минометы "Молот"

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Независимость - это разрыв с тоталитарным и начало развития
Просмотров: 171
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 252
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 144
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 333
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4725
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 351
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 81
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 90
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 306
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 117
Фото
Все фото
3
8
7
6
4
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Видео
Все видео
"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик
"Повезло харьковчанам, повезет и киевлянам" - Добкин опубликовал забавный предвыборный ролик
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
Государство возместило 170 нардепам аренду жилья на 30 млн. Большинство из них - "слуги"
Государство возместило 170 нардепам аренду жилья на 30 млн. Большинство из них - "слуги"
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
"Если бы Россия не захватила Крым, то сюда пришли бы американцы" - Фокин три года назад
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4725
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1917
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2403
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1557
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1818
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 90
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
суббота, 22 августа 2020 05:13

Минобороны выводит из эксплуатации минометы "Молот"

  Комментировать
Минобороны выводит из эксплуатации минометы &quot;Молот&quot;
Минометы "Молот" выведут из эксплуатации. Фото: Укроборонпром

Министерство обороны Украины решило полностью вывести из эксплуатации минометы украинского производства "Молот" калибра 120 мм.

Учли негативный опыт закупки "Молотов", изучили состояние имеющихся разработок новых образцов минометов и закупают их после полного комплекса испытаний, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В Минобороны также отметили, что с начала февраля 2020 испытывают другой миномет калибра 120 мм, который разработали в рамках выполнения опытно-конструкторской работы УПИК-120. Испытания планируется завершить до конца года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе определили лучших артиллеристов ВСУ

Ранее эти минометы неоднократно взрывались при использовании, в результате чего гибли и получали ранения военнослужащие Вооруженных сил.

6 июля 2018 в результате разрыва миномета "Молот" во время бригадных тактических учений на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минобороны выводит из эксплуатации минометы "Молот"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
12
 1 Просмотров: 72722
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 12240
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
3
 Просмотров: 8640
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
Сексуальная жена игрока сборной Украины очаровала снимками с пляжа
13
 Просмотров: 8272
&quot;Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами&quot; - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
 2 Просмотров: 4725
Политика
Арестовали чиновника "Киевзеленстроя"
Арестовали чиновника "Киевзеленстроя" Просмотров: 36
В "Слуге народа" назвали причины по которым местные выборы могут отменить
В "Слуге народа" назвали причины по которым местные выборы могут отменить Просмотров: 234
Зеленская рассказала, как вылечилась от коронавируса
Зеленская рассказала, как вылечилась от коронавируса 1 Просмотров: 1197
В НАБУ прокомментировали увольнение Холодницкого
В НАБУ прокомментировали увольнение Холодницкого Просмотров: 513
Новинского назвали коллаборантом, транслировал роспропаганду на телеканале в Украине
Новинского назвали коллаборантом, транслировал роспропаганду на телеканале в Украине Просмотров: 594
Больше всего комментируют
10
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
9
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
3
"Селюки и рагули" - Снежана Егорова обидно высказалась о военных
Голосов: 17467
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua