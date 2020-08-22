Минобороны выводит из эксплуатации минометы "Молот"

Минометы "Молот" выведут из эксплуатации. Фото: Укроборонпром

Министерство обороны Украины решило полностью вывести из эксплуатации минометы украинского производства "Молот" калибра 120 мм.

Учли негативный опыт закупки "Молотов", изучили состояние имеющихся разработок новых образцов минометов и закупают их после полного комплекса испытаний, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В Минобороны также отметили, что с начала февраля 2020 испытывают другой миномет калибра 120 мм, который разработали в рамках выполнения опытно-конструкторской работы УПИК-120. Испытания планируется завершить до конца года.

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Ранее эти минометы неоднократно взрывались при использовании, в результате чего гибли и получали ранения военнослужащие Вооруженных сил. 6 июля 2018 в результате разрыва миномета "Молот" во время бригадных тактических учений на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.