США направляют в Польшу тысячу военных

Общая численность контингента США в Польше составит около 5,6 тыс. Фото: Reuters

США и Польша подписали соглашение об укреплении военного сотрудничества. Планируется, что американских военных передислоцируют из Германии.

Соглашение 15 августа подписали государственный секретарь США Майк Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает Deutsche Welle

Польша и США являются членами НАТО.

Соглашение предусматривает, в частности, размещение в Польше дополнительно тысячи американских военных. Таким образом, общая численность контингента США в этой стране составит около 5,6 тыс. военнослужащих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Введут санкции и прекратят поставки нефти. Помпео сделал заявление касательно Беларуси

"Также усиливается гарантия, что наши военные в случае угрозы - для Польши или для США - стоять бок о бок", - заявил после подписания президент Польши Анджей Дуда.

Кроме того, на польскую территорию из ФРГ будут переведены несколько американских военных командных структур.

Соглашение также предусматривает предоставление армии США доступа на большее количество польских военных объектов.

США объявили о выводе из Германии около 12 тыс. военных из тех 36 тыс, которые сейчас дислоцируются в ФРГ. Несколько более половины из них вернутся в США, 5600 американских военных будут передислоцированы в пределах Европы.

В июне Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Страна получит допуск ко всем учениям альянса. Это даст доступ к опыту и приоритетной сертификации сил и средств.