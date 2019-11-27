Украинские водители смогут восстанавливать удостоверения онлайн

В Украине запускают удобную функцию для водителей. Фото: 5.ua

Украинские водители скоро смогут заменять или восстанавливать удостоверение онлайн через электронный кабинет.

Соответствующие изменения в правила были внесены постановлением Кабинета Министров от 15.11.2019 под № 946, которое вступило в силу 27 ноября. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

В электронном кабинете водителя гражданин сможет заказать:

- обмен водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, по истечении срока его действия;

- обмен водительского удостоверения в случае непригодности его для дальнейшего использования;

- обмен водительского удостоверения в случае изменения персональных данных лица;

- получение водительского удостоверения взамен утраченного или похищенного.

Перечисленные услуги будут доступны онлайн для владельцев водительских удостоверений, выданных после 2013 года.

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Алгоритм получения услуги:

- После авторизации в электронном кабинете водителя гражданин подает заявление в электронной форме.

- К заявлению гражданин добавляет электронные копии документов, подтверждающих смену персональных данных (при необходимости), действительную медицинскую справку формы 083/о.

- Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП).

- В случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственными реестрами и базами гражданин получает соответствующее сообщение. Отказ в предоставлении услуги возможен по ряду причин, предусмотренных постановлением.

Получить водительское удостоверение гражданин сможет вне очереди в территориальном сервисном центре МВД, указанном в его электронном заявлении.

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