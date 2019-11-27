Украинские водители смогут восстанавливать удостоверения онлайн

Украинские водители скоро смогут заменять или восстанавливать удостоверение онлайн через электронный кабинет.
Соответствующие изменения в правила были внесены постановлением Кабинета Министров от 15.11.2019 под № 946, которое вступило в силу 27 ноября. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
В электронном кабинете водителя гражданин сможет заказать:
- обмен водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, по истечении срока его действия;
- обмен водительского удостоверения в случае непригодности его для дальнейшего использования;
- обмен водительского удостоверения в случае изменения персональных данных лица;
- получение водительского удостоверения взамен утраченного или похищенного.
Перечисленные услуги будут доступны онлайн для владельцев водительских удостоверений, выданных после 2013 года.
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Алгоритм получения услуги:
- После авторизации в электронном кабинете водителя гражданин подает заявление в электронной форме.
- К заявлению гражданин добавляет электронные копии документов, подтверждающих смену персональных данных (при необходимости), действительную медицинскую справку формы 083/о.
- Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП).
- В случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственными реестрами и базами гражданин получает соответствующее сообщение. Отказ в предоставлении услуги возможен по ряду причин, предусмотренных постановлением.
Получить водительское удостоверение гражданин сможет вне очереди в территориальном сервисном центре МВД, указанном в его электронном заявлении.
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