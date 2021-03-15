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понедельник, 15 марта 2021 13:48

Украинские ветераны едут на Warrior Games в США - объявили регистрацию
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Впервые Украина будет участвовать в международных мультиспортивных соревнований Warrior Games (Игры Воинов) в США. Этой осенью 40 украинских ветеранов впервые выступят на военных соревнованиях в Орландо, штат Флорида, США.

Дата проведения игр - с 12 по 22 сентября, сообщили на официальной Facebook-странице Министерства по делам ветеранов Украины.

40 украинских ветеранов впервые примут участие в международных мультиспортивных соревнований Warrior Games в США
Фото: facebook.com/WarriorGamesUA
40 украинских ветеранов впервые примут участие в международных мультиспортивных соревнований Warrior Games в США
40 украинских ветеранов впервые примут участие в международных мультиспортивных соревнований Warrior Games в США
40 украинских ветеранов впервые примут участие в международных мультиспортивных соревнований Warrior Games в США
40 украинских ветеранов впервые примут участие в международных мультиспортивных соревнований Warrior Games в США

В программу Игр Воинов входят 12 видов спорта: стрельба из лука, гольф, стрельба, легкая атлетика (бег и метание), велоспорт, плавание, гребля на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинг и волейбол сидя.

Участие в нынешних Warrior Games примут команды из восьми стран мира: США, Украина, Австралии, Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов и Грузии.

В Украине отбор кандидатов на участие в Warrior Games проведут в Киеве в рамках национальных соревнований, которые запланированы на середину мая.

Регистрация на отборочные соревнования будет проходить с 22 марта по 30 апреля. Подробную информацию будут публиковать на недвно созданной официальной странице украинской команды Warrior Games.

"С 2019 года Организационный комитет Игр Непокоренных в Украине и сборной Украины на Играх Непокоренных в Гааге, вели переговоры по привлечению Украины к Warrior Games. И вот результат. Уже через полгода наши ветераны поднимут украинский флаг за океаном", - говорится в первом заметке на официальной сторинкци украинской команды Warrior Games.

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Для поиска участников в сборную создадут отборочную комиссию с участием представителей Минветеранов, ведомств сектора безопасности и обороны, добровольческих формирований и общественных организаций.

Отбор будет осуществляться по комплексной системе оценки, разработанной БФ "Вернись живым". Будут учитывать различные факторы, в том числе спортивный результат, реабилитационный эффект от участия в соревнованиях, мотивацию и другие.

Warrior Games - это адаптивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения, были травмированы или заболели, выполняя свои служебные обязанности. Министерство обороны США организует это мероприятие восьмой год подряд.

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