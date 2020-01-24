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пятница, 24 января 2020 22:39

Украинские пограничники получили от США снаряжение для морской охраны
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В Украине морская охрана функционирует на реке Дунай, в Черном и Азовском морях
В Украине морская охрана функционирует на реке Дунай, в Черном и Азовском морях
В Украине морская охрана функционирует на реке Дунай, в Черном и Азовском морях
В Украине морская охрана функционирует на реке Дунай, в Черном и Азовском морях
В Украине морская охрана функционирует на реке Дунай, в Черном и Азовском морях

Соединенные Штаты Америки передали Государственной пограничной службе Украины снаряжение для морской охраны общей стоимостью около 29 млн грн.

Церемония передачи состоялась в пятницу, 24 января на морском вокзале Одессы, информирует пресс служба ГНСУ.

Экипажи корабельно-катерного состава и бойцы-спецназовцы получили бронежилеты с положительной плавучестью, специальные костюмы от гипотермии, а также самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2, которые обеспечивают до 15 минут защиты органов дыхания при эвакуации из задымленного помещения. Также украинские пограничники получили наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы, оборудование для освещения и осмотра судов - всего более 3 тысяч предметов.

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Такое же снаряжение использует береговая охрана США. Полученная помощь позволит украинским пограничникам развиваться по стандартам НАТО.

В Украине морская охрана функционирует на реке Дунай, в Черном и Азовском морях.

Сотрудничество с США проходит в рамках Программы экспортного контроля и безопасности границ.

Одесский и Мариупольский отряды морской охраны Государственной пограничной службы получили новые малые катера отечественного производства.

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