Украинские пограничники получили от США снаряжение для морской охраны

Соединенные Штаты Америки передали Государственной пограничной службе Украины снаряжение для морской охраны общей стоимостью около 29 млн грн.

Церемония передачи состоялась в пятницу, 24 января на морском вокзале Одессы, информирует пресс служба ГНСУ.

Экипажи корабельно-катерного состава и бойцы-спецназовцы получили бронежилеты с положительной плавучестью, специальные костюмы от гипотермии, а также самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2, которые обеспечивают до 15 минут защиты органов дыхания при эвакуации из задымленного помещения. Также украинские пограничники получили наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы, оборудование для освещения и осмотра судов - всего более 3 тысяч предметов.

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Такое же снаряжение использует береговая охрана США. Полученная помощь позволит украинским пограничникам развиваться по стандартам НАТО.

В Украине морская охрана функционирует на реке Дунай, в Черном и Азовском морях.

Сотрудничество с США проходит в рамках Программы экспортного контроля и безопасности границ.

Одесский и Мариупольский отряды морской охраны Государственной пограничной службы получили новые малые катера отечественного производства.