На Дунае возобновил работу пограничный отряд

В Измаиле в ближайшее время начнет работать пограничный отряд морской охраны. Фото: УНИАН

Возобновили работу Измаильского отряда на государственной границе на речном участке Дуная и в отдельной части Черного моря.

Уже назначен командир отряда. Это капитан 1-го ранга Олег Шикша, который в 2015-2017 годах руководил штабом Мариупольского отряда морской охраны в зоне проведения антитеррористической операции, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Вновь созданный Измаильский отряд морской охраны начнет полноценно функционировать уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.

При комплектовании экипажей кораблей и катеров предпочтение отдается морским пограничникам, которые имеют опыт патрулирование речной участки, знают особенности навигации Дуная и отдельных районов Черного моря.

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В феврале 1996 года на базе бригады речных кораблей ВМС Украины была сформирована Измаильская отдельная бригада пограничных сторожевых кораблей. В начале двухтысячных ее расформировали. Корабли и катера вошли в состав Одесского отряда морской охраны.

Служебную проверку начала Государственная пограничная служба вследствие перевозки через украинскую границу бывшей женой Сергея Князева незадекларированных более 650 тыс. евро.