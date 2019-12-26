Сколько оружия получила армия за год: отчет Минобороны

В 2019 году ВСУ получили 7434 единицы вооружения и военной техники / фото: АрмияИнформ

В 2019 году в войска поставлено 7434 единицы вооружения и военной техники.

"Для того, чтобы говорить, о каких вещах конкретно имеется в виду в таком тысячном объеме, я отмечу следующие ориентиры. Это примерно 700 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 900 единиц бронетанковой и автомобильной техники, предметно, 90 летательных аппаратов различных типов, 5 боевых катеров и кораблей и около 700 образцов вооружения и военной техники, которые обеспечивают устойчивую связь, автоматизацию процессов управления войсками и кибернетический защиту", - сказал во время брифинга рассказал заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.

Он также отметил, что результаты выполнения оборонного заказа - это ключевая тема для всех оперативных возможностей, которые есть в ВС Украины - как летального, так и нелетального характера действий.

Задача, которую также выполняется в рамках ДОУ - это организация производства критической номенклатуры боеприпасов, которая существует, создания для этого сооружений специального назначения, а также ремонт.

"По результатам использования ресурсов на ремонт, было отремонтировано 507 единиц, а по результатам работы по боеприпасам, в войска поставлено около двух тысяч боеприпасов крупного калибра и около 150 000 составляющих, которые необходимы нам для создания критической номенклатуры, для создания боеприпасов, особенно для войск , которые выполняют задачи в районе проведения операции ООС", - отметил Анатолий Петренко.

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По его словам, положительной тенденция по принятию на вооружение ВС Украины новых образцов по результатам успешного проведения государственных и определяющих ведомственных испытаний.

"У нас 17 новых образцов по результатам 55 успешных испытаний приняты на вооружение и допущены к подконтрольной эксплуатации в войсках 38 образцов военной техники. Мы говорим о противовоздушной обороне для Сухопутных войск, о беспилотную авиацию, о новых образцах бронетанковой техники, командно-штабные машины, а также парашютные системы для десантно-штурмовой войск и Сил специальных операций", - отметил Анатолий Петренко.

12 бронетранспортеров БТР-4Е передали 92-й бригаде им кошевого атамана Ивана Сирко. Их изготовило Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова.