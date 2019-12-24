Армия получила партию современной бронетехники

12 БТРов передали 92-й бригаде ВСУ / фото: Укроборонпром

12 бронетранспортеров БТР-4Е передали 92-й бригаде им кошевого атамана Ивана Сирка.

Их изготовило Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова, сообщает Укроборонпром

Все БТР приняты военной приемкой Минобороны и переданы в распоряжение девяносто второй бригады.

Поскольку срок поставки продукции бронетранспортеров прошел еще в июне текущего года, выполнение самого контракта продлили до 31 августа 2020 года.

Это один из крупнейших контрактов предприятий Концерна в рамках выполнения Государственного оборонного заказа.

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Финансирование контракта было предусмотрено за счет кредитных средств, выданных под государственные гарантии на сумму 1,5 млрд грн.

Новую командно-штабную машину с кузовом переменного объема создали для Вооруженных сил Украины. ее изготовили на базе грузовика МАЗ-63172.