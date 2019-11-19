Флот РФ тренируется наносить удары по украинскому побережью

Сегодня, 19 ноября, в акватории Черного моря начались учения ВМФ России, в которых принимают участие более десяти кораблей и судов флота и авиация.

В ходе маневров запланировано выполнение ракетных и артиллерийских стрельб, сообщает пресс служба российского флота.

В частности, к учениям привлечены фрегат "Адмирал Эссен", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", большой десантный корабль "Азов", морские тральщики "Турбинист" и "Ковровец", а также вспомогательные суда.

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Экипажам кораблей предстоит провести учения по тралению, ведения морского боя, поиска и уничтожения подводной лодки, выявление и нанесение удара по береговому командному пункту, отражение атаки средств воздушного нападения условного противника.

В маневрах также задействуют истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.

В конце октября Россия в оккупированном Крыму испытывала ракеты. Во время учений на полуострове враг проверил систему противовоздушной обороны, испытал ракетные комплексы с максимальной зоной поражения — 600 км. Если такую ракету выпустят в районе Евпатории, она долетит в 20 км от Киева.