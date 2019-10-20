Россия в оккупированном Крыму испытывает ракеты

Россия в оккупированном Крыму испытывала ракетные комплексы.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", которая показала технику оккупанта.

Военные учения РФ проводила кроме оккупированном полуострова на 30 полигонах. К ним привлекли более 8 тыс. военных.

Из Крыма в Россию перебросили истребители Су-27, их транспортировали Керченским мостом.

Во время учений на полуострове враг проверил систему противовоздушной обороны, испытал ракетные комплексы с максимальной зоной поражения - 600 км. Это означает, что если ракету выпустят в районе Евпатории, она долетит в 20 км от Киева.

Журналисты засняли передвижения российской военной колонны на полуострове.

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Весной 2014-го Россия оккупировала Крым.

Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе.

В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.