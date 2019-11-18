"РФ готовится к "нормандскому формату" - эксперт о возвращении кораблей

Вряд ли европейские страны серьезно будут воспринимать как жест доброй воли выполнения обязательных решений суда. Фото: ВВС

Россия пытается выглядеть хоть немного цивилизованной и конструктивной в глазах Запада накануне Нормандской встречи.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Александр Кочетков, 63 года.

"Украина в лице президента выполняет все требования Москвы. Демонстрирует, что возлагает большие надежды именно на эти переговоры. Зато россияне в очередной раз ведут себя как недоговороспособные. Требуют новых и новых уступок. Это бросается в глаза европейским представителям Нормандского формата. Поэтому Путин решил наконец выполнить решение международного трибунала ООН и вернуть корабли, что захватили в украинских территориальных водах", - считает эксперт.

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Откровенно говоря, это не сильно улучшит позиции россиян, говорит Александр Кочетков.

"Они очень долго затягивали с этим шагом. К тому же вряд европейские страны серьезно будут воспринимать как жест доброй воли выполнения обязательных решений суда. Однако это была единственная уступка, которую россияне могли себе позволить. Ее необходимость увеличивала еще и заявление Международной следственной группы , расследующей сбивания малазийского Боинга над Донбассом. Они доказали, что в момент катастрофы боевики на Востоке Украины находились под командованием российских вооруженных сил. Это сильно бьет по международному имиджу РФ. Поэтому, вернув корабли, они хотели уменьшить этот эффект", - добавляет политолог.

Россия начала подготовку к возвращению Украине захваченных в Керчи кораблей.