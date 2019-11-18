"РФ готовится к "нормандскому формату" - эксперт о возвращении кораблей

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1467
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1539
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1080
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10494
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 963
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1071
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5481
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1899
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1098
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1107
Фото
Все фото
3
32
4
26
5
Транслировали Россия 24, поскольку &quot;Володька разрешает&quot;: одесское кафе попало в скандал
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
50 лучших: показали финалистов фотоконкурса #Eyes2019
50 лучших: показали финалистов фотоконкурса #Eyes2019
США почтили память жертв Голодомора в Украине
США почтили память жертв Голодомора в Украине
Женщина показывает, как выглядеть феерично, копируя одежду звезд
Женщина показывает, как выглядеть феерично, копируя одежду звезд
Стиральные машины ставят на крыше одного на всех - украинцы поделились подробностями жизни во Вьетнаме
Стиральные машины ставят на крыше одного на всех - украинцы поделились подробностями жизни во Вьетнаме
Видео
Все видео
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Показали необычное видео закарпатских саламандр
ТСтало известно, где Россия передаст Украине корабли
ТСтало известно, где Россия передаст Украине корабли
Работники Укрзализныци майнили криптовалюту на работе
Работники Укрзализныци майнили криптовалюту на работе
На Киевщине застройщик ЖК "Чайка" шантажирует жителей отключением тепла - СМИ
На Киевщине застройщик ЖК "Чайка" шантажирует жителей отключением тепла - СМИ
"Мне можно": преподаватель курил и оскорблял студентов на паре
"Мне можно": преподаватель курил и оскорблял студентов на паре
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1467
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1026
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1107
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4032
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
17 ноября 2019
1 Просмотров: 288
Немає користі
Секрет популярності футболу у світі зумовлений насамперед його простотою і доступністю. Є сім основних правил. Дотримуючись їх, можна грати хоч на ...
понедельник, 18 ноября 2019 14:39

"РФ готовится к "нормандскому формату" - эксперт о возвращении кораблей

  Комментировать
&quot;РФ готовится к &quot;нормандскому формату&quot; - эксперт о возвращении кораблей
Вряд ли европейские страны серьезно будут воспринимать как жест доброй воли выполнения обязательных решений суда. Фото: ВВС

Россия пытается выглядеть хоть немного цивилизованной и конструктивной в глазах Запада накануне Нормандской встречи.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Александр Кочетков, 63 года.

"Украина в лице президента выполняет все требования Москвы. Демонстрирует, что возлагает большие надежды именно на эти переговоры. Зато россияне в очередной раз ведут себя как недоговороспособные. Требуют новых и новых уступок. Это бросается в глаза европейским представителям Нормандского формата. Поэтому Путин решил наконец выполнить решение международного трибунала ООН и вернуть корабли, что захватили в украинских территориальных водах", - считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне сняли с наших кораблей все приборы и технические средства

Откровенно говоря, это не сильно улучшит позиции россиян, говорит Александр Кочетков.

"Они очень долго затягивали с этим шагом. К тому же вряд европейские страны серьезно будут воспринимать как жест доброй воли выполнения обязательных решений суда. Однако это была единственная уступка, которую россияне могли себе позволить. Ее необходимость увеличивала еще и заявление Международной следственной группы , расследующей сбивания малазийского Боинга над Донбассом. Они доказали, что в момент катастрофы боевики на Востоке Украины находились под командованием российских вооруженных сил. Это сильно бьет по международному имиджу РФ. Поэтому, вернув корабли, они хотели уменьшить этот эффект", - добавляет политолог.

Россия начала подготовку к возвращению Украине захваченных в Керчи кораблей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"РФ готовится к "нормандскому формату" - эксперт о возвращении кораблей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
ноября

Алексей Михайличенко проиграл главный поединок жизни

Лидеру националистов дали пожизненное

Выдали постановление, которое ограничит жизни крестьян

Чиновникам приказали перейти на русский язык

Христианскую церковь построили на месте могилы апостола

Самое читаемое
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 112438
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 26973
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
11
 Просмотров: 15786
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 14076
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 13077
Общество
Сексуальное насилие над детьми: назвали шокирующую цифру
Сексуальное насилие над детьми: назвали шокирующую цифру Просмотров: 171
Ляшко обвинил Геруса в госизмене. Требует от ГПУ возбудить дело
Ляшко обвинил Геруса в госизмене. Требует от ГПУ возбудить дело 1 Просмотров: 162
Надвигаются заморозки: синоптики дали свежий прогноз
Надвигаются заморозки: синоптики дали свежий прогноз Просмотров: 1323
Украинский гений предсказал экологические проблемы еще 50 лет назад
Украинский гений предсказал экологические проблемы еще 50 лет назад
 Просмотров: 99
Арест главы Укрэксимбанка организовал одиозный прокурор Кулик
Арест главы Укрэксимбанка организовал одиозный прокурор Кулик Просмотров: 315
Больше всего комментируют
5
Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык
4
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
3
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
2
Стало известно, что случилось с головой Укрэксимбанка Гриценко
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
Голосов: 47038
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua