Россия играет мускулами: начались масштабные маневры подводных лодок

В Северной Атлантике Россия проводит масштабные маневры подводных лодок. Фото: ukrainian.voanews.com

На прошлой неделе в Северной Атлантике началась масштабная российская операция с подводными лодками.

Это крупнейшая российская операция, в которой задействованы подводные лодки со времен холодной войны, сообщает NRK.

Аналитики считают, что это не учения, а военная операция, цель которой - демонстрация силы. Россия стремится показать, что ее лодки способны защищать свои базы и угрожать восточному побережью США.

Операция продолжалась во время встречи в Финнмарке между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Сорейде.

Сейчас в операции участвуют до 10 российских подводных лодок, из которых 8 - атомные. Одно из их боевых задач - передвигаться в Атлантике, максимально долго оставаясь незамеченными. Лодки вышли из баз в Мурманской области и в течение всего плавания шли погруженными под воду.

Впрочем, разведывательная служба Норвегии сообщила, что контролирует передвижение некоторых подводных лодок. За операцией наблюдают самолеты Вооруженных сил Норвегии.

В частности, сообщают, что 2 атомных подводных лодки расположены к западу от острова Бьорньойя, что лежит между Свальбард и побережьем Финнмарк.

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Две подводные лодки расположены к югу и востоку от Бьорньойя, чтобы охранять вход в восточное Баренцево море. Две атомные подводные лодки класса Сьерра также находятся в северном Норвежском море, в первую очередь, для проверки, насколько они пригодны для эксплуатации в глубоких водах, а также для испытаний в этих водах нового оружия.

Класс Сьерра уникален тем, что корпус изготовлен из титана. Такой корпус может выдерживать давление на больших глубинах лучше, чем сталь. Поэтому для операции выбрали Норвежское море, глубина которого местами составляет более 2 тыс. метров.

Тактические группы российского спецназа появились в Норвегии в конце сентября. Их заметили на материковой части и на острове Шпицберген.