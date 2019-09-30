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Российских военных заметили в Норвегии

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Российских военных заметили в Норвегии
Кроме Шпицбергена, разведку проводили также на материковой части Норвегии. Фото: www.5.ua

Тактические группы российского спецназа появились в Норвегии.

Их заметили на материковой части и на острове Шпицберген, сообщает норвежское издание Aldrimer.

По информации СМИ, российские спецназовцы проводили разведку ключевых объектов критической инфраструктуры. Такие данные предоставили союзные к Норвегии разведки, в частности, фото с американских самолетов-разведчиков.

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Согласно документам, российские силовики на Шпицбергене могут находиться из-за военных учений, которые проводят в Баренцевом море. Северный флот РФ мобилизовал минимум одну специальную подводную лодку типа П-650 "Малый", которая предназначена для скрытого размещения сил специального назначения.

Кроме Шпицбергена, разведку проводили также на материковой части Норвегии. Там российские военные действуют под видом гражданских.

Российские военные на учениях "Щит океана" тренируются перекрывать Балтийское море.

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