Российский флот учится перекрывать Балтийское море

Россияне на учениях "Щит Океана" тренируются блокировать морские пути. Фото: ТСН

Российские военные на учениях "Щит Океана" тренируются перекрывать Балтийское море.

Об этом сообщает Министерство обороны Латвии, передает Delfi.

Учения "Щит океана" россияне проводят с 1 по 9 августа в Балтийском, Норвежском и Северном морях. В учениях задействованы 10,6 тыс. военных, 49 военных кораблей и 20 кораблей обеспечения, а также более 50 военных летательных аппаратов.

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Как сообщает Минобороны Латвии, российский флот учится блокировать морские пути, чтобы затруднить доступ сил НАТО к Балтийскому морю.

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