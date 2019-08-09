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пятница, 09 августа 2019 19:19

Российский флот учится перекрывать Балтийское море

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Российский флот учится перекрывать Балтийское море
Россияне на учениях "Щит Океана" тренируются блокировать морские пути. Фото: ТСН

Российские военные на учениях "Щит Океана" тренируются перекрывать Балтийское море.

Об этом сообщает Министерство обороны Латвии, передает Delfi.

Учения "Щит океана" россияне проводят с 1 по 9 августа в Балтийском, Норвежском и Северном морях. В учениях задействованы 10,6 тыс. военных, 49 военных кораблей и 20 кораблей обеспечения, а также более 50 военных летательных аппаратов.

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Как сообщает Минобороны Латвии, российский флот учится блокировать морские пути, чтобы затруднить доступ сил НАТО к Балтийскому морю.

В Черное море вошел эсминец Porter ВМС США. Россияне устроили за ним слежку.

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