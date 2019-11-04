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понедельник, 04 ноября 2019 15:46

Россия проведет в Крыму боевые тренировки

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Россия проведет в Крыму боевые тренировки
С-400 является зенитной ракетной системой большой и средней дальности. ФОТО: bigmir.net

На 7 ноября РФ запланировала провести в районе оккупированного Севастополя тренировки боевых расчетов систем противовоздушной обороны С-400.

Сообщили об этом в Министерстве обороны России.

"В рамках учений по противовоздушной обороне с боевыми расчетами дивизиона С-400 соединения ППО ПРО (противовоздушной и противоракетной обороны Южного военного округа. — Gazeta.ua) будут проведены тренировки по отражению авиационного удара условного противника", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, во время учений зенитные ракетные системы развернутся в боевой порядок. Кроме того, будут выполняться практические задачи по отражению авиационного удара условного противника с проведением электронных пусков по воздушным целям.

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В конце октября Россия в оккупированном Крыму испытывала ракеты. Во время учений на полуострове враг проверил систему противовоздушной обороны, испытал ракетные комплексы с максимальной зоной поражения — 600 км. Если такую ракету выпустят в районе Евпатории, она долетит в 20 км от Киева.

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Дата
04
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