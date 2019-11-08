Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО

"Формула Штайнмайера" накладывает особую ответственность за установление мира в Украине на Германию. Но она не объясняет, как достичь соглашений с россиянами, чтобы провести выборы на Донбассе. Под дулами российских автоматов они могут только легитимизировать оккупационную администрацию. Русское оружие и деньги потоком несутся, чтобы дальше убивать украинцев на востоке Украины. Запад должен единым фронтом поддержать Киев экономически, дипломатически, военно. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший командующий сухопутных войск НАТО в Европе Бен Ходжес.

- Командование украинской армией должна добиться прозрачности, чтобы не попасть в ловушку с разведением сил на Донбассе. Убедиться, что россияне и так называемые сепаратисты отошли.

Важную роль играет Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которой до сих пор Россия не давала возможности работать. Не допускала ее сотрудников к мониторингу по всем оккупированным районам. Германия, Франция и США должны нажать на россиян, чтобы ОБСЕ выполнила свои задачи.

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Автор: АР Бен Ходжес в 2003-м командовал бригадой во время операции в Ираке. Был заместителем командующего многонациональных сил союзников. 2009-2010 годах - директор операциями в Афганистане. В 2012-2014 годах - командующий сухопутных сил НАТО в Европе. Затем три года - командующий армией США в Европе. 2017 года ушел в запас. Заведует кафедрой стратегических исследований Центра анализа европейской политики, США.

Какие видите риски в подписании Украиной так называемой формулы Штайнамаера?

- Разговор о ней накладывает особую ответственность на Германию за установлением мира. Ведь Франк-Вальтер Штайнмайер был сначала главой МИД, а теперь - президент. Берлин давить и заставлять россиян к ответственности. Иначе весь шум - пустая болтовня, не решает проблем. Имя Штайнмайера прикреплено россиянами к диалогу, чтобы подчеркнуть ответственность Берлина.

Выборы под дулами российских автоматов могут только легитимизировать оккупационную администрацию

На самом деле формула не объясняет, как можно достичь соглашений с русскими, чтобы провести выборы на Донбассе. Под дулами российских автоматов они могут только легитимизировать оккупационную администрацию. Это неприемлемо.

Не понимаю позиции Франции. Президент Макрон беспокоится, чтобы вернуться к ведению с русскими дел business as usual - как было до 2014-го. Такой подход не помогает достичь мира. Русское оружие и деньги широким потоком текут, чтобы дальше убивать украинцев на востоке Украины. Еженедельно погибают люди. Запад должен единым фронтом поддержать вас экономически, дипломатически, военно.

Россия пытается вернуть ЛНР и ДНР на своих условиях, чтобы контролировать нашу внешнюю политику?

- Такой риск есть. Предыдущая украинская власть его озвучивала. Новые лидеры в Киеве должны быть осторожными, не подписывать с россиянами никаких соглашений, которые бы давали Москве право вето на внешнюю политику Украины.

Уверен, об этих рисках знает Зеленский. Но Россия будет искать новые пути и толкать Украину в ловушку. Пойти на соответствующие шаги было бы огромной ошибкой любой украинской власти. Это понимают на Западе. В частности, в Вашингтоне. Там тоже рассуждают, как можно противодействовать.

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Какие видите дополнительные вызовы со стороны РФ?

- С оперативной точки зрения для Украины опасный морской. Российский флот может попытаться устроить провокации возле Одессы, продолжить захватывать береговую линию, отрезая страну от моря препятствовать торговле в Черном и Азовском морях.

Наблюдаю определенную потерю устойчивости украинского общества против российской информационной агрессии

Украина с соседями, например Румыния и Грузия, а также морскими силами НАТО в регионе, должны обеспечить свободу морской навигации. Запад должен помочь остановить незаконные действия вроде захвата украинских судов.

Наблюдаю определенную потерю устойчивости украинского общества против российской информационной агрессии. Известно, Кремль не считает Украину за страну, а украинцев за отдельный народ, и максимально продвигает такие мысли. В то же время россияне не признают присутствия своих войск на Донбассе, распространяют дезинформацию, которая должна еще сильнее разъединить ваше общество.

Защититься против таких атак должны помочь беспристрастные и честные украинские СМИ. Их миссия - заставлять свою элиту к ответственности. Во-вторых, судебная система должна стать добродетельным и заработать на базе верховенства права. В-третьих, Верховная Рада и правительство должны увеличить прозрачность и понятность, как расходуются средства граждан на безопасность. Должны четко знать, что деньги идут на лучшее обмундирование и оружие, на эффективные обучения. Убедиться, что власть делает все, чтобы сохранить жизнь и здоровье защитников. Потеря уверенности в своем правительстве или армии - на руку россиянам.

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Как ведущие члены НАТО видят роль Украины в сотрудничестве с Альянсом?

- Важный знак, что генсек Йенс Столтенберг и другие представители НАТО 30-31 октября посетили Одессу и Киев. Столтенберг заявил, что Альянс, а это 29 стран, однозначно настроен на защиту украинского суверенитета и территориальной целостности. Считает, что реформы и поддержка Альянса помогут вернуть оккупированные районы. Я такого же мнения.

В Украине круглогодично тренируются американские, канадские польские, литовские, британские солдаты и офицеры. Западные партнеры оказывают помощь оборудованием и военной техникой. Мы тоже учимся у украинцев, которые имеют опыт войны.

Автор: novynarnia.com Командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес приветствует украинских военных в Международном центре миротворчества и безопасности в селе Старычи Яворивского района Львовской области.

Что нужно улучшить в отношениях с НАТО?

- Украина - не остров, имеет соседей. Если бы все черноморские страны выступили вместе и говорили единым голосом, было бы хорошо. Так, чтобы в Вашингтоне, Берлине и Лондоне правительства и бизнес видели, что там не изолированые игроки, а работают вместе, сообща противостоят российской агрессии.

Интеграция в НАТО записана в Конституцию Украины. Можем стать членом Альянса на фоне войны с Россией?

- 1955-го Западная Германия присоединилась к НАТО. В то же время треть страны оккупировал СССР, в ГДР стоял миллион советских солдат.

Несмотря на то, что части Украины, Грузии и Молдовы оккупированы русскими, для вас это не причина не интегрироваться. Скорее наоборот - вызов делать все, чтобы стать ближе. Не давайте Москве право вето во внешней политике. Многие члены НАТО искренне хотят, чтобы вы присоединились. Особенно Польша, Румыния, страны Балтии, которые имели опыт советской оккупации в течение более 40 лет.

Надеюсь, на лондонском саммите в декабре Альянс подтвердит, что хочет видеть Украину в блоке

Надеюсь, на лондонском саммите в декабре Альянс подтвердит, что хочет видеть Украину в блоке. Такой вопрос рассматривается. Конечно, будут страны, против. Член американской команды буду работать, чтобы Америка выступила за и убедила союзников - Францию ​​и Германию.

Украина должна дальше модернизировать сектор безопасности, военную и невоенную сферы. Гражданское общество должно найти в себе силы противостоять российской информационной агрессии против евроатлантической интеграции. Власть в Киеве тоже ответственна за это движение.

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Что делать Украине, чтобы стать ближе к Альянсу?

- Следует использовать каждую возможность - участвовать в военных учениях, налаживать сотрудничество с соседями в НАТО. А также с наиболее влиятельным членом - США.

Украинское руководство должно пользоваться каждой возможности синхронизировать армию с Альянсом, подтянуться к стандартам блока, согласовывать процедуры и приказы. Я бы также рекомендовал, чтобы ваша страна инвестировала в обучение английскому офицеров. Сейчас мало высших украинских офицеров владеют на высоком уровне этим языком. Командование вашей армии должно учиться в лучших военных заведениях Европы и США.

Еще одно - Украина должна повысить свой голос. Выступать совместно с коллегами в регионе, которые стремятся в НАТО.

Как НАТО пересмотрело отношения с Россией со времени начала агрессии Москвы против нас?

- Альянс последние пять лет активно наращивает силы, чтобы оказать военное сопротивление возможной российские агрессии. Проводит обучение, перебрасывает дополнительные силы, реорганизовал штаб-квартиру, разместил новые войска в Польше.

Сейчас в центральной и восточной Европе значительно больше войск США, чем было до 2014-го. Практически все члены увеличивают расходы на оборону, улучшают мобильность войск, особенно сил быстрого реагирования.

Между Вашингтоном и Киевом может быть заключено соглашение, чтобы Америка разместила военно-морскую базу в Южном

Возможно расположение в Украине американской военной базы, если такое предложение поступит из Киева?

- Не знаю, в Вашингтоне готовы ли на такой шаг, но не скажу нет. На Яворивском полигоне проходят обучение солдаты и офицеры США, силы специального назначения тренируют украинских коллег.

Между Вашингтоном и Киевом может быть заключено соглашение, чтобы Америка разместила военно-морскую базу в Южном для логистики и присутствия в регионе. Это позволило бы быстро реагировать американцам на российские вызовы. По состоянию на сейчас это наиболее вероятно, на что можем рассчитывать.

Подобная идея касается Грузии, где могут быть размещены воздушные силы НАТО.

Как оцениваете старания по миру президента Зеленского и его окружения?

- С начала параллельно с другими на столе в Киеве всегда были дипломатические решения войны. Должны быть объединены с военным, дипломатическим и экономическим давлением на Россию.

Россияне все время пытаются показать, что их нет на Донбассе. Якобы не участники, а посредники. Настоящие переговоры или согласие невозможны без признания Москвой участия в войне.

Украина должна добиваться, чтобы союзники в Альянсе продолжали давление на россиян для достижения прозрачности участия России в войне, управлении оккупированными частями Донбасса и проведением там легальных выборов под эгидой ОБСЕ. Чтобы это не было очередное шоу, как с референдумом в Крыму.

Там не может быть никакого волеизъявления, пока находятся российские войска, пока Украина не контролирует границы, без расположение на Донбассе украинской полиции, без деятельности вашего ЦИК.

Наша обязанность - восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Никогда не может ставить под сомнение - весь Донбасс и Крым должны быть украинским.

Какие аргументы может использовать Киев в диалоге с западными союзниками, чтобы убедить их активнее поддерживать нас?

- Во-первых, акцент на незыблемости границ в Европе. Если кому-то еще захочется изменить силой пределы стран, то начнется большая война и хаос. Юридический аргумент важен в диалоге с западными союзниками. Нигилизм по международному праву - опасная вещь.

Во-вторых, ведущие страны ЕС должны видеть экономический потенциал в Украине. Чтобы в вашей стране шли их большие инвестиции, чтобы французы и немцы потеряли большие деньги от нападения русских. Потенциал для этого большой. Следует развивать сотрудничество с соседями-членами - Турцией, Румынией, Польшей.

Например, Грузия хочет построить глубоководный порт в городе Анаклия, чтобы большие корабли, которые могут пройти через Босфорский пролив, смогли достичь не только румынского порта Констанца, но и Грузии. Если это сделать, путь для китайских товаров в Европу сократится на 10 дней - с нынешних 35. Нечто похожее могла бы сделать Украину около Одессы. Это огромные деньги - 2016-го торговый оборот между Европой и Китаем достигал около $ 515 млрд.

Мощные мировые игроки дают дополнительные гарантии странам. Это замечательный предохранитель новой российской агрессии. Защита собственных вложений - одна из основных вещей, которые беспокоят бизнес на Западе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вернуть Украине Крым и вывести свои войска из Донбасса. С таким призывом он выступил с трибуны Верховной Рады 31 октября.