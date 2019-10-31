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четверг, 31 октября 2019 12:11

Столтенберг из Верховной Рады обратился к России

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Столтенберг из Верховной Рады обратился к России
Это второе выступление Столтенберга в Верховной Раде. Предыдущий был 2 года назад. Фото: ukrinform.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вернуть Украине Крым и вывести свои войска из Донбасса.

С таким призывом он выступил с трибуны Верховной Рады 31 октября.

"Более 5 лет назад российские солдаты незаконно аннексировали Крым. Этот акт нанес тяжелый удар по Украине, он подорвал мир и стабильность в Европе. НАТО не воспринимает незаконную и нелегитимную аннексию Крыма. Призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украины и прекратить свои действия по дестабилизации на востоке Украины...

Россия должна прекратить свою поддержку боевиков и наемников на востоке. Она должна вывести свои силы и вооружения с украинской территории. Наблюдатели ОБСЕ должны получить полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что должны быть наказаны виновники катастрофы малазийского "Боинга", сбитого в небе над Донбассом в июле 2014-го.

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В марте 2014-го Россия аннексировала Крым. С лета того же года Вооруженные силы РФ принимают непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Результатом российской агрессии против Украины является около 13 тыс. убитых, 30 тыс. раненых, 1,5 млн переселенцев.

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Дата
31
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