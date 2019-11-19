Россия завозит на Донбасс военных с криминальным прошлым

24 канал На Донбасс едут российские военные отбывать тюремный срок

Российские командиры возвращают на Донбасс в зону бовых действий военных преступников.

Они будут воевать вместо тюремного срока, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Командиры РФ усиливают передовые подразделения соединений и частей" 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ ", в т.ч. за счет российских кадровых военнослужащих и наемников, которые призываются повторно, чтобы избежать уголовной ответственности за преступления, совершенные после увольнения со службы ", - говорится в сообщении.

При этом с указанными лицами перед направлением на передовую проводятся инструктажи с вручением разработанных российскими пропагандистами специальных памяток о порядке обращения в случае необходимости общения с представителями миссии ОБСЕ и международных СМИ.

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В то же время из неконтролируемых Украины участков границы продолжаются поставки оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

С 8 по 15 ноября потери вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе составили 28 человек. 12 из них - ликвидирован.