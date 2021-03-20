Украинка рассказала, как получить бесплатное образование в Чехии

Мария Турок, которая живет в Праге рассказала, как получить бесплатное образование за рубежом. Она закончила здесь университет.

"Обучение в университете на чешском языке бесплатное для всех. Чешские университеты - одни из старейших в Европе - входят в списки лучших вузов мира. Одна из самых популярных специальностей у иностранных студентов в Чехии – медицина", - говорит Мария.

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В чешских вузах обучается 45 тысяч иностранных студентов, из них бесплатно на чешском языке - 38 тысяч.

"Факультет управления предприятием Высшей школы экономики в Праге имеет аккредитацию EQUIS (The EFMD Quality Improvement System), которую имеют только 1% лучших бизнес-школ мира. Самый известный в мире Чешский университет-Карлов университет в Праге. Это один из старейших высших учебных заведений в мире (основан в 1348 году) с уникальными традициями. В Чехии нет заочной формы обучения, а комбинированная форма не дает оснований для получения визы", - говорит украинка.

Татьяна Зелинская, которая живет в Норвегии, говорит, что кризис и карантин существенно повлиял на рынок труда в Норвегии. Многие заведения закрылись или сократили сотрудников. Тем не менее, иностранцы могут найти работу в тех отраслях где не работают местные.