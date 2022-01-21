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понедельник, 24 января 2022 02:52

Украинка преждевременно родила во время путешествия и "влетела" на космическую сумму

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Украинка преждевременно родила во время путешествия и &quot;влетела&quot; на космическую сумму
Роды и 10 дней в реанимации немецкого города стоили бы украинским супругам €35 тыс. Фото: pixabay.com

Жительница Херсона Алена Шевченко родила ребенка на седьмом месяце беременности во время экскурсионного тура по Европе.

Клиника немецкого города Амберг выставила ей сумасшедшие суммы, говорится в сюжете ТСН.

Супруги купили экскурсионный тур за €700, а "влететь" могли на 90 тыс. В эту стоимость входили медицинский вертолет, роды и 10 дней реанимации.

Роды у женщины принимала врач из Украины. Акушерка поняла, что молодую семью нужно спасать от долга, растущего с каждым днем. Поэтому организовали сбор средств.

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Также навстречу пошли власти Амберга. Счета оплатят из бюджета города.

Эксперты по страхованию указали на ошибки супругов. Они не учли, что их туристическая страховка покрывает риски для беременных только до 28-й недели, а не сами роды.

"Поэтому, чтобы не произошло неожиданностей в путешествии, украинцам следует внимательно изучать документы, а особенно - обращать внимание на страховку", - подчеркнули журналисты.

В Киеве в прошлом году новорожденных чаще все называли София, Мария, Злата, Максим, Иван и Матвей.

Среди самых популярных имен в 2021 году для девочек также были: Злата, Соломия, Анастасия, Анна, Кристина, Маргарита, Ева, Милана, Полина. Для мальчиков - Артем, Лев, Андрей, Дмитрий, Михаил, Александр, Марк, Тимофей.

Также детей называли редкими и экзотическими именами.

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