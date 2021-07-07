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среда, 07 июля 2021 20:01

Кабмин разрешил идти в декрет отцу и другим родственникам ребенка

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Кабмин разрешил идти в декрет отцу и другим родственникам ребенка
Отпуск предоставляется однократно. Фото: kh.vgorode.ua

Кабинет Министров Украины утвердил порядок предоставления отпуска при рождении ребенка.

В декретный отпуск теперь может идти не только мать, но и другие члены семьи, передает Украинская правда.

Согласно документу, уйти в декретный отпуск имеют право:

- мужчина, женщина которого родила ребенка;
- отец ребенка, не состоящий в браке с матерью, но они ведут совместное хозяйство;
- бабушка, дедушка, а также другой совершеннолетний родственник ребенка (брат или сестра), которые ухаживают за ребенком одиноких матери или отца.

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Такой отпуск предоставляется однократно. Его продолжительность, определяется работником в письменном заявлении о предоставлении (но не более 14 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней) и не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

Отпуск должен быть использован работником не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка и не подлежит разделению на части.

В случае рождения двух и более детей от одной беременности продолжительность отпуска не увеличивается.

Заработная плата работникам за время этого отпуска выплачивается не позднее трех дней со дня ее начала.

Для получения отпуска лица должны предоставить определенные документы. В частности, свидетельство о рождении ребенка и заявление.

Согласно ст. 179 КЗоТ Украины, декретный отпуск установили на 70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов. Срок отпуска после родов можно продлить до 70 дней, если роды прошли с осложнениями и есть документальное подтверждение или если родилась двойня.

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Дата
07
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